Küresel Piyasalar Paskalya Tatiline Çıktı

KÜRESEL PİYASALAR TATİLDE

Paskalya tatili nedeniyle küresel piyasalarda hareketliliğin azaldığı gözlemleniyor. Borsalar ve emtia tarafındaki fiyatlamalarda yavaşlama meydana geliyor. Özellikle altın fiyatları, Paskalya sebebiyle sakin bir seyir izliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

ONS altın, güne 3327 dolar seviyesinden başlangıç yaptı. Gün boyunca en düşük 3326 dolar, en yüksek ise 3327 dolar olarak kaydedildi. Şu anda ons altın 3327 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DURUMU

Gram altın, güne 4063 liradan başladı. Gün içindeki en düşük seviye 4063 lira, en yüksek seviye ise 4076 lira olarak belirlendi. Şu anda gram altın 4071 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın alım fiyatı 4087 lira, satış fiyatı ise 4156 lira olarak işlem görüyor.