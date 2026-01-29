Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Sert Düşüş Yaşadı: 21 Ekim’den Beri En Düşük Seviyeler

Küresel piyasalarda güven arayışı, değerli metallere olan ilginin artmasına yol açtı. Altın ve gümüş fiyatları, bu süreçte ciddi bir yükseliş gösterdi. Bugün itibarıyla ons altın fiyatı, erken işlemlerde 5.602 dolara kadar ulaştı.

GRAM ALTIN FİYATI YÜKSELDİ

Altının ons fiyatındaki bu artış, Kapalıçarşı’daki kuyumcuların fiziki gram altın satış fiyatının 8.030 TL ile gerçekleşmesine neden oldu.

DOLARIN GÜÇLENMESİ ETKİLEDİ

Ekim ayından bu yana en sert düşüşünü yaşayan altın, ABD doları karşısında değer kaybetti. Doların güçlenmesi, altın fiyatlarının yüzde 5,7 oranında düşmesine yol açarak 21 Ekim’den bu yana en düşük seviyeleri gördü. Gümüş fiyatları ise yüzde 8,4 oranına kadar geriledi.

GÜNCEL FİYAT BİLGİLERİ

Saat 19.40 itibarıyla, serbest piyasada gram altın 7.384 TL’den, çeyrek altın 12.073 TL’den ve yarım altın ise 24.147 TL’den işlem görüyor. Gün içinde 169 TL’ye kadar çıkan gümüşün gramı ise şu an 158 TL’den satılıyor.

Dolar endeksinin 96 seviyelerine gerilemesi ve son dört yılın dip seviyesine ulaşması, ABD para birimiyle fiyatlanan emtialarda yukarı yönlü hareketliliği destekliyor.

FED FAİZ POLİTİKASI

Fed’in dün faizi sabit bırakma kararı, piyasalarda yeni FED Başkanının Mayıs ayında göreve başlamasıyla birlikte iki faiz indirimi beklentilerinin devam ettiğini gösteriyor. Bu beklentiler ise fiyatlar üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.

UZMANLARDAN UYARI

2025 yılında yüzde 64 değer kazanan altın, bu yıl da yüzde 28,5’in üzerinde bir artış kaydetti. IG analisti Tony Sycamore, güzel gidişatın parabolik bir yapı aldığını ve kısa vadede düzeltme olasılığının bulunduğunu vurgularken, 2026 yılı boyunca temel dinamiklerin destekleyici kalmasına dair beklentilerini dile getirdi.