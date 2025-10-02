Küresel Sumud Filosu’na Saldırıya Tepkiler Büyüyor

İSRAİL’İN SALDIRISI VE TEPKİLER

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı. Ancak, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından bu gemilere yapılan baskın büyük yankı uyandırdı. Hükümet yetkilileri ve siyasi figürlerden sert tepkiler geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosu’na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum” dedi. Yılmaz, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı. “İki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır” açıklamasında bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK’İN MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sumud Filosu’nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz. İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar” şeklinde konuştu. Çelik, İsrail’in saldırılarını “insanlığa karşı işlenmiş suç” olarak değerlendirdi. “Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir” diyerek Sumud Filosu’nun önemli bir mesaj verdiğini belirtti.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’UN GÖRÜŞÜ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur” ifadesini kullandı. Bu saldırıların, insanlığın Gazze halkına desteğini artıracağını söyledi. “Nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir” şeklinde bir açıklama yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’NIN TEPKİSİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun açıkça ayaklar altına alınmasıdır” dedi. Yerlikaya, İsrail’in sivillere yönelik alıkoyma eylemlerine dikkat çekerek bu durumu insanlık suçu olarak nitelendirdi.

ADalet BAKANI YILMAZ TUNÇ’UN YORUMU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadesinde bulundu. Tunç, Küresel Sumud Filosu’nun barışçıl yardım girişimine müdahale eden İsrail’in terör eylemlerine bir yenisini eklediğini vurguladı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN’IN GÖRÜŞLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Küresel Sumud Filosu’nun umut ışığı olduğunu ve bu saldırıyı en ağır şekilde lanetlediğini ifade etti. “Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli” diyerek dayanışmanın önemine dikkat çekti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY’UN AÇIKLAMASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıyı en sert şekilde kınıyorum” açıklamasını yaptı. Ersoy, bu barışçıl girişimin uluslararası hukuka ciddi bir darbe vurduğunu belirtti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ’IN GÖRÜŞÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Küresel Sumud Filosu’na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlali” olduğunu söyledi. Özdemir, uluslararası toplumun bu duruma karşı seslerini yükseltmeleri gerektiğini vurguladı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI’NIN DEĞERLENDİRMESİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Sumud Filosu insanlığın sınavıdır” ifadesini kullandı. Yumaklı, uluslararası toplumun bu saldırganlığa karşı adaletin yanında yer alması gerektiğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN’IN TEPKİSİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırılması kabul edilemez” dedi. Duran, bunun tarihe kara bir leke olarak geçeceğini belirtti.