Küresel Sumud Filosuna Dron Saldırısı!

İnsansız Hava Aracı Saldırısı

Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukasını aşmak amacıyla Gazze’ye doğru hareket eden bir gemisine yönelik insansız hava aracı ile bir saldırıya uğradı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı, ayrıca çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Küresel Sumud Filosu, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, “31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan gemimize İHA saldırısı düzenlendi” ifadelerine yer verdi. Açıklamalarda, bu saldırı sonucunda kimsenin zarar görmediği ve yangının hızla söndüğü aktarıldı.

Aktivistlerin Gözünden Saldırı

Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, saldırıya yönelik olarak “Gece nöbetim yeni bitmişti, bu yüzden yatmaya gittim çünkü saat ikide tekrar kalkmam gerekiyordu. Diğer nöbet yeni başlamıştı ve birinin ‘dron’ diye bağırdığını duyduk ve içeri koştuk, yeleğimi giydim” açıklamasını yaptı. Filonun yöneticilerinden Nebil Şenufi, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, “Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi” ifadelerini kullandı. Ayrıca bu tür bir durumu beklediklerini ve açık denizde olacağını öngördüklerini söyledi.

İktidar ve Dron Saldırısı Üzerine Açıklamalar

Küresel Sumud Filosu’nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında İspanya’dan gelen teknelerden birine gerçekleştirilen dron saldırısını duyurdu. Nevvar, “Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda Küresel Sumud Filosu’na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, tekneye ateş çıkaracak bir maddenin drondan fırlatıldığı bilgisini aktardı. Öte yandan, Tunus İçişleri Bakanlığı, gemilere insansız hava aracının düştüğüne dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Küresel Sumud Filosu’nun Planları

Küresel Sumud Filosu, Tunus’tan hareket etmek üzere planlarını yapıyor. Aralarında birçok Türk aktivistin de bulunduğu yaklaşık 150 Tunuslu aktivist, 1 Eylül’den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor. Filonun, bugün Tunus’tan yola çıkacağı belirtiliyor. “Sumud” kavramı Arapça’da “kararlılık” anlamına gelirken, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında bir direniş ve baskı öğesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Filistin’deki zeytin ağacı ve köylü hamile kadın, “sumud” kavramını anlatmak için sembolik olarak kullanılmaktadır.