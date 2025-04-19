Kursiyerlere İş Garantisi Sağlandı!

İŞKUR’DAN KURS YÖNETMELİĞİNE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kurslarla ilgili yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre, kursiyerlerin sınav sonucu açıklandıktan sonra en geç 30 gün içinde işe başlatılması zorunlu hale getiriliyor.

MESLEK STANDARDI YAYIMLANMAYAN KURS LARA YENİ ONAY ŞARTI

Yönetmeliğe göre, Ulusal Meslek Standartları ve ulusal yeterlilik belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde geçerli olacak. Meslek standardı yayımlanmamış olan alanlarda açılacak kurslar, artık üniversiteler, milli eğitim müdürlükleri ya da yetkili okullardan onay almadan başlatılamayacak.

EĞİTİMCİLER İÇİN KATI KURALLAR GETİRİLDİ

Kurslarda görev yapan eğitmenlerin, yanıltıcı belge düzenleme, kurumu aldatmaya yönelik eylemlerde bulunma ve kendi yerine başka birini eğitici olarak görevlendirme gibi davranışlarda bulunduğu tespit edilirse, 2 yıl boyunca kurs ve programlarda görev alamayacakları belirtildi. Ayrıca bu durumlarda suç duyurusu başlatılacağı ifade ediliyor.

SINAV SÜREÇLERİ HIZLANDIRILIYOR

Mesleki yeterlilik belgesi verilen mesleklerde açılan kurslar, mücbir sebepler dışında, kursun sona ermesinden itibaren en geç 10 iş günü içinde sınav yapmak ve sınav sonrasında 5 iş günü içinde sonuçları açıklamakla yükümlü hale geliyor.

İSTİHDAM TAKİBİ ARTIK DAHA SIKI

Eğitim alan kursiyerlerin, en az 120 gün çalıştırılmak üzere, fiili kurs gününün en az iki katı kadar süreyle istihdam edilmesi gerekecek. Ayrıca özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda, kursiyerlerin özel sektörde istihdam edilmesi de zorunlu hale getiriliyor.