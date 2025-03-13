Kurtarma Fırlatması Ertelendi: NASA Astronotları Mahsur

FIRLATMA ERTELEME NEDENLERİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan iki astronotun ikamesi için gönderilecek dört kişilik ekibin uzaya fırlatışı, teknik bir sorundan dolayı ileri bir tarihe alındı. Uzayda mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore’un yerini almak üzere gönderilecek olan ekibin fırlatılacağı SpaceX roketinin fırlatma rampasında sorun doğrulandı. Bunun üzerine SpaceX, NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleştirilmesi planlanan fırlatmanın ertelendiğini açıkladı.

NASA ASTRONOTLARININ DURUMU

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir haftalık test uçuşu gerçekleştirmek üzere gönderilmiştir. Ancak, Starliner’da yaşanan teknik arızadan ötürü iki astronotun dönüş tarihi geciktirildi ve NASA, kapsülün boş olarak geri dönmesi talimatı verdi. İki astronotun görevini üstlenecek SpaceX’in yedek kapsülünün fırlatışındaki erteleme sonucunda, Williams ve Wilmore’un dünyaya dönüşlerinin mart sonu ya da nisan başında gerçekleşmesinin mümkün olabileceği, uzay istasyonunda kalacakları sürenin ise yaklaşık 10 ayı bulacağı öngörülüyor.