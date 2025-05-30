Kurtulmuş’tan AK Parti Ve CHP Ziyareti

MECLİS ZİYARET TURUNA DEVAM EDEN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün parti gruplarına yönelik ziyaretlerine devam etti. Bu kapsamda ilk görüşmesini CHP ile gerçekleştiren Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın destek verdi.

TERÖRÜN SİYASET ÜSTÜ OLDUĞUNU VURGULADI

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, “Komisyonla ilgili bu görüşme önemli katkı sağlayan bir görüşme oldu. Hepimizin uzlaşabileceği takvimi çıkararak en kısa sürede hayata geçireceğiz. Terör meselesi siyaset üstü meseledir. Binlerce can terörden dolayı kaybedilmiştir. Bu konuda toplumsal mutabakat sağlamaya gayret edeceğiz ve Türkiye’nin gündeminden terörü en kısa sürede kaldıracağız.” şeklinde konuştu.

KURULACAK KOMİSYONA İLİŞKİN BELEDİYE TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı Özel ise, “CHP’nin Meclis Başkanlığı adayını pazar günü ilan edeceğiz. Terörsüz Türkiye’yi önemsiyoruz. Meclis’te komisyon kurulmasını önemli buluyoruz. İlerleyen süreçlerde partimizin görüşlerini paylaşırız. Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP katkı verecektir.” diye ekledi.

AK PARTİ GRUBUNA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Kurtulmuş, ziyaretinin ardından AK Parti grubunu da ziyaret etti. AK Parti Grup Başkan Abdullah Güler, “Yasama döneminin ikinci döneminde İstanbul Milletvekilimiz Numan Kurtulmuş’u TBMM Başkan adayı olarak öneriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında Meclisimiz çok önemli bir misyon edinecek.” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi için siyasetin öneminin arttığını kaydetti. “Terörün tamamen ortadan kaldırılması için şimdiye kadar yapılan çalışmalar belli bir noktaya gelmiştir. Önümüzdeki dönemde en önemli çabamız Terörsüz Türkiye çabasıdır. Terörsüz Türkiye süreci Meclis’te şeffaf olarak yürütülecektir.” dedi. Kurtulmuş’un 2 Haziran Pazartesi günü DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Gruplarını ziyaret etmesi bekleniyor.

BAHÇELİ’YE YAPTIĞI ZİYARET

Daha önce, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etmişti.