Kurtuluş, Güvenlik Görevlilerine Yalan Söyledi

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YALAN SÖYLEDİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş’un, kampüse geldiği sırada güvenlik görevlilerine “Düğüne geldim” diyerek içeri girdiği bilgisiyle ulaşıldı. Kurtuluş’un, aynı gün içinde iki kez aracıyla kampüse girdiği ve güvenlik noktasından aranmadığı anlara dair görüntüler de elde edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Kurtuluş’un kullandığı silahın ruhsatsız ve kurusıkıdan imal edilmiş bir tabanca olduğu belirlendi. Özdemir’in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı çalışan bir genç olduğu, Kurtuluş’un güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşılmakta. Ayrıca, Kurtuluş’un toplamda 24 adet suç kaydının bulunduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLK GİRİŞİNDEN SONRAKİ TARTIŞMA

Öğle saatlerinde, kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş arasında bir tartışma çıktığı tespit edildi. Bu sırada yanlarına gelen başka bir kadın, Kurtuluş’u itince, Kurtuluş’un aracına binerek kampüsten ayrıldığı belirtildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Kurtuluş’un, güvenlik görevlilerine ikinci kez “düğüne geldim” diyerek içeri girdiği açıklandı. Özdemir’i yanına çağıran Kurtuluş’un, yaşanan tartışma sırasında genç kızı başından vurarak öldürdüğü ve ardından intihar ettiği öğrenildi. Ayrıca, Kurtuluş’un kampüse giriş anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı, kendisinden önce gelen aracın güvenlik noktasında bekletildiği ve sorgulandığı, ancak Kurtuluş’un aracını durdurmadan, güvenlik görevlisine kısa bir şey söyledikten sonra yoluna devam ettiği ortaya çıktı.