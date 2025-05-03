Kürtün’de Facianın Eşiğinden Dönüldü!

ERİKBELİ YAYLASI’NA GİDEN TAŞIYICI OLAY

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki Erikbeli Yaylası’na doğru yola çıkan Nedim Güvendi ve arkadaşları, Kale Mahallesi yol ayrımında büyük bir kaya kütlesinin altında kalma tehlikesi atlattı. Dağ yamacından düşen dev kaya, yolun ortasında durarak potansiyel bir faciayı gözler önüne serdi.

YOL GÜZERGAHINDAKİ TEHLİKE VE YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yola düşen bu büyük kaya parçası, Karayolları ekiplerinin ivedi çalışmasıyla kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Olayı yaşayan vatandaşlar, yol güzergahında yeterli önlemlerin alınmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.