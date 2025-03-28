Kurul İsimleri ve Görevleri Güncellendi

GENÇLİK POLİTİKALARINA ÖNEM VERİLİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Sosyal Politikalar Kurulu’nun adı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu olarak değişiyor. Bu değişimin amacı, gençlik politikalarına verilen önemi artırmak.

YENİ KURULLARIN OLUŞTURULMASI

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu yerine, Sağlık Kurulu ile Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu adında iki yeni kurul oluşturuluyor. Bu yapılandırma ile sağlık ve tarım alanlarında daha spesifik ve odaklanmış politikalar geliştirilmesi planlanıyor.

AFET YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRME

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’nun ismine Afet ibaresi eklenerek, Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu olarak yeniden yapılandırılıyor. Bu değişiklikle birlikte, afet yönetimi ve yerel yönetimlerin koordinasyonunu güçlendirmek hedefleniyor.

OFİSLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE YENİ YAPILANMA

Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirilerek, Yatırım ve Finans Ofisi kuruluyor. Ayrıca, bu yeni yapıya bağlı olarak Finans Dairesi Başkanlığı oluşturuluyor. Bu düzenlemelerle, yatırım ve finans alanlarında daha entegre ve koordineli bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

KURULLARIN GÖREVLERİ

Yapılan düzenlemelerle, kurulların temel görevleri arasında araştırma yapmak, politikalar geliştirmek, ilgili bakanlıklara tavsiyelerde bulunmak ve rapor hazırlamak yer alıyor. Bu adımların, devlet yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırması bekleniyor.