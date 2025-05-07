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Kuruluş Osman’da Başrol Değişti

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REKORTMEN DİZİDE YENİ GELİŞMELER

Kuruluş Osman, ATV ekranlarında izleyicileri yeniden ekrana toplamayı başarıyor. Bu sezon finaline doğru hızla ilerleyen dizide, sürpriz olaylar birbirini takip ediyor. Ayrılıklar ve yeni oyuncu katılımları, dizinin heyecan düzeyini daha da artırmış durumda.

AİLE SIRLARINI ORTAYA ÇIKARAN AYRILIKLAR

Burak Özçivit ve Özge Törer’in birlikte yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde, 6 sezon sonra dikkat çeken bir durum yaşandı. Dizinin başrollerinden Emre Bey ve Ecem Sena Bayır projeye veda etti. Emre Bey, Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’i üstlenirken, Bayır ise Orhan Bey’in eşi olan Nilüfer Hatun karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkıyordu.

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K. O. Dizi Başrolü Değişti

Kuruluş Osman dizisinin 191. bölümü büyük ilgi gördü ve 6 sezon sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Detaylar merakla bekleniyor.
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