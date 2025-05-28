Kuruluş Osman’dan Hızla Ayrıldı

REYTİNG REKORTMENİ KURULUŞ OSMAN’IN YENİ BÖLÜMÜ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Çarşamba akşamlarının popüler yapımları arasında yer alan Kuruluş Osman dizisi, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Burak Özçivit’in başrolünü üstlendiği bu dizi, yedinci sezon onayını alarak izleyicilere büyük bir heyecan yaşatıyor.

SEZON FİNALİ TARİHİ VE AYLARDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER

Rekortmen dizinin sezon finali öncesi yaprak dökümü hızla başlarken, 6. sezon sonunda yeni bir ayrılık yaşanacak. Kuruluş Osman, 194. bölümüyle birlikte sezonu kapatacak ve bu final 4 Haziran’da gerçekleştirilecek. Dizi, 7. sezonda da ekranlardaki yerini koruyacak.