Kurumlar Vergisi Beyannamesi Son Gün Yarın

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME SÜRESİ DOLUYOR

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2024 hesap dönemine ilişkin beyannamelerinin verilme süresi, yarın gün sonunda sona erecek. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ya da vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından daha önce 30 Nisan olarak belirlenen 2024 hesap dönemi için beyanname verme süresi 5 Mayıs’a ertelendi. Bu süre zarfında verilen beyannamelere ilişkin ödemelerin de aynı tarihe kadar yapılması gerekiyor.

ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLANLAR İÇİN DURUM

Öte yandan, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise vergilerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar ödeyebiliyor. Mükellefler, vergilerini GİB’e ait “gib.gov.tr” internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması aracılığıyla, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarıyla, yurtdışında faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Ayrıca, ödeme işlemleri anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif yöntemlerle ya da PTT şubelerinden de gerçekleştirilebiliyor.

BEYANNAMEYE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Beyanname verme işlemlerine, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler ile temel mali tablolara ilişkin bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor. Ayrıca, AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara dair bilgi ve belgelerin beyanname ile sunulması da önemli bir konu.

İNDİRİM FIRSATI

Kurumlar vergisi mükelleflerinden, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet göstermeyen, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç, belirlenen şartları sağlayanların beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i indirim kapsamına alınıyor. Bunun için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin yasal süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması gibi şartların sağlanması gerekiyor.