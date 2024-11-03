Kurye Darbedildi, Müşteriler Tepki Gösterdi

Olayın Gelişimi

1 Kasım Cuma günü, Finike ilçesinde yer alan Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde bir olay yaşandı. Kurye Tolga Miraç Susar, siparişleri teslim etmek amacıyla adrese gitti. Siparişi bırakmak için binaya girdiğinde, müşterilerin sert tepkileriyle karşılaştı. Müşterilerin “Motosikletini bahçeye mi koydun” ve “Siparişleri neden geç getirdin” gibi sözleri üzerine kısa bir tartışma yaşandı. Susar, siparişleri bırakıp motosikletiyle ayrılmak üzereyken darbe aldı.

Müşteri Tepkileri ve Olumsuz Durum

Tolga Miraç Susar, yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu sırada, “Motorumun burada olmaması gerektiğini söylediler” ifadesini kullandı. Susar, şunları söyledi: “Müşteriye sipariş götürüyordum. Bahçelerine girdiğim sırada bana motorumun burada olmaması gerektiğini söyleyerek, tepki gösterdiler. Onlara paketi bırakıp çıkacağımı, tartışmak istemediğimi ve meseleyi uzatmamaları gerektiğini söyledim. Siparişi geç getirdiğimi de söylediler. Yanımda arkadaşım da vardı.”