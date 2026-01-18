Kurye Hakları Derneği: 233 Kuryenin Ölümü Üzerine Uyarı

kurye-haklari-dernegi-233-kuryenin-olumu-uzerine-uyari

Kurye Hakları Derneği, son dört yıl içerisinde en az 233 kuryenin iş sırasında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kuryelerin haklarını savunmak amacıyla kontak kapama eylemine hazırlandığı ifade edildi.

HIZLI TESLİMAT VAADİ “ÖLÜMCÜL REKLAM”

Dernek başkanı Mesut Çeki, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hızlı teslimat vaadini veren firmalar birinci derecede sorumlu” dedi. Çeki, sıcak ve hızlı teslimat taahhüt eden firmaların “ölümcül reklam” yaptığını belirtti ve “Çünkü hız baskısı trafikte sayısız kural hatasına yol açıyor. Müşterinin puanlama sistemi de bu baskıyı artırıyor. Kurye 2-3 paket birden almak mecburiyetinde kalıyor. AVM içi yürüyüş, site girişleri, asansörler derken süre 40-45 dakikayı buluyor. Ama sistem hâlâ 30 dakika vadediyor” şeklinde konuştu.

KURYELERİN TEMEL SORUNU HAYATTA KALMAK

Çeki, “Bu baskıyla kurye trafiğe çıkıyor ve süreyle yarışıyor. Kuryelerin esas meselesi hayatta kalmaktır. Bu yüzden motokuryelik ‘çok tehlikeli meslekler’ sınıfına alınmalı” dedi. Bunun yanı sıra, 12 saat çalışmayan kuryenin evine ekmek götüremediğini de dile getiren Çeki, hızın sayısız kural hatasına neden olduğunu vurguladı. “Esas problem ise hayatta kalmak” ifadesini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buruk’tan Dikkat Çekici Açıklamalar: Motivasyonumuz Yüksek

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları Süper Lig maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Hamaney: ABD’nin Amacı İran’ı Kontrol Altına Almak

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Aralık 2025'teki protestoların ardındaki sorumlu olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret etti ve "Fitnede Trump aktif rol aldı" dedi.
Gündem

Galatasaray Atalanta’nın İki Yıldızına Paket Teklifte Bulundu

Galatasaray, İtalya'da Atalanta'nın oyuncuları Ederson ve Lookman için birlikte bir transfer teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Gündem

Singo İçin İtalya’dan Transfer Gelişmeleri

Galatasaray'ın 30 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Singo ile ilgili, İtalya'daki büyük kulüplerle temasların başladığına dair son dakika bilgileri ortaya çıktı.
Gündem

Zeynep Sönmez Mücadele Ruhu İle Tarihe Geçti

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta dünya 11 numarası Alexandrova'yı 2-1 mağlup ederek tur atladı. İlk seti 7-5, ikinciyi 4-6 kaybetti, karar setini 6-4 kazandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.