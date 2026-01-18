Kurye Hakları Derneği: 233 Kuryenin Ölümü Üzerine Uyarı

Kurye Hakları Derneği, son dört yıl içerisinde en az 233 kuryenin iş sırasında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kuryelerin haklarını savunmak amacıyla kontak kapama eylemine hazırlandığı ifade edildi.

HIZLI TESLİMAT VAADİ “ÖLÜMCÜL REKLAM”

Dernek başkanı Mesut Çeki, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hızlı teslimat vaadini veren firmalar birinci derecede sorumlu” dedi. Çeki, sıcak ve hızlı teslimat taahhüt eden firmaların “ölümcül reklam” yaptığını belirtti ve “Çünkü hız baskısı trafikte sayısız kural hatasına yol açıyor. Müşterinin puanlama sistemi de bu baskıyı artırıyor. Kurye 2-3 paket birden almak mecburiyetinde kalıyor. AVM içi yürüyüş, site girişleri, asansörler derken süre 40-45 dakikayı buluyor. Ama sistem hâlâ 30 dakika vadediyor” şeklinde konuştu.

KURYELERİN TEMEL SORUNU HAYATTA KALMAK

Çeki, “Bu baskıyla kurye trafiğe çıkıyor ve süreyle yarışıyor. Kuryelerin esas meselesi hayatta kalmaktır. Bu yüzden motokuryelik ‘çok tehlikeli meslekler’ sınıfına alınmalı” dedi. Bunun yanı sıra, 12 saat çalışmayan kuryenin evine ekmek götüremediğini de dile getiren Çeki, hızın sayısız kural hatasına neden olduğunu vurguladı. “Esas problem ise hayatta kalmak” ifadesini kullandı.