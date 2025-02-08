Kuş Gribi ABD’de Yumurta Fiyatlarını Artırdı

KUŞ GRİBİ SALGINI ABD’DE TEHLİKE ARTTIRIYOR

ABD’de kuş gribi salgını ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Artan vakalar, sağlık sektörünü ve ekonomiyi derinden etkiliyor. Salgının kontrol altına alınması için milyonlarca tavuk itlaf edilirken, bu durum yumurta üretiminde önemli azalmaya neden oluyor. Sonuç olarak, yumurta fiyatları hızla yükseliyor ve bu da tüketiciler ile işletmeler için büyük bir maliyet artışı getirmiş durumda.

Yumurta arzındaki büyük düşüş, fiyatların hızla yükselmesine sebep oluyor. New York ve çevresindeki bazı marketlerde alım kısıtlamaları uygulanmaya başlandı. Market raflarında bir kişinin yalnızca üç karton yumurta alabileceğine dair uyarılar dikkat çekiyor. Ayrıca, bazı yerlerde bir düzine yumurtanın fiyatı 10 dolara kadar çıkmış durumda.

Yetkililer, kuş gribinin yayılmasını önlemek amacıyla canlı kümes hayvanı pazarlarını geçici olarak kapatmaya karar verdi. ABD Tarım Bakanlığı’ndan yayımlanan son raporda, ülke genelinde geniş çaplı bir kuş gribi salgını olduğu ve bunun yumurta stoklarında ciddi azalmaya yol açtığı belirtildi. 2022 yılından bu yana 110 milyon tavuk itlaf edilmesi, salgının boyutunu gözler önüne seriyor.

Yumurta krizinin yalnızca marketlerde değil, restoran zincirlerinde de etkili olduğu bildiriliyor. Yumurtalı kahvaltı ve sandviç sunan fast food restoranları, menü fiyatlarını artırırken, bazı işletmeler tedarik sorunları nedeniyle yumurta bazlı ürünleri menülerinden geçici olarak çıkarıyor. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede son beş yılda yumurta fiyatları yaklaşık yüzde 160 oranında artış göstermiş durumda. Uzmanlar, kuş gribi vakalarının kontrol altına alınmaması halinde fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarıyor.