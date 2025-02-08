Kuş Gribi ABD Yumurta Fiyatlarını Yükseltti

Kuş Gribi Salgını ABD’de Tehlikeli Duruma Geliyor

ABD’deki kuş gribi salgını giderek daha da tehlikeli bir hal alıyor. Artan vakalar, sağlık sektörünün yanı sıra ekonomiyi de olumsuz yönde etkiliyor. Salgınla mücadele etmek amacıyla milyonlarca tavuk itlaf ediliyor. Bu durum, yumurta üretiminde ciddi bir düşüşe yol açıyor. Sonuç olarak, yumurta fiyatları hızla artış gösteriyor ve bu tüketicilerle işletmeler için büyük bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Yumurta Fiyatları Öngörülemeyen Düzeylere Ulaşıyor

Yumurta arzındaki büyük azalma nedeniyle fiyatlar hızla yükselirken, New York ve çevresindeki marketlerde alım kısıtlamaları devreye giriyor. Market raflarında, müşterilerin yalnızca üç karton yumurta alabileceğine dair uyarılar dikkat çekiyor. Bazı yerlerde ise bir düzine yumurtanın fiyatı 10 dolara kadar çıkmış durumda.

110 Milyon Tavuk İtlaf Edildiği Açıklanıyor

Yetkililer, kuş gribinin yayılmasını engellemek için canlı kümes hayvanı pazarlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. ABD Tarım Bakanlığı’nın son raporuna göre, ülke genelinde geniş kapsamlı bir kuş gribi salgını yaşanıyor ve bu durum, yumurta stoklarındaki önemli azalmayı tetikliyor. 2022 yılından bu yana 110 milyon tavuk itlaf edildiği, salgının yıkıcı boyutunu ortaya koyuyor.

Restoranlar ve Hızlı Servis Yerleri Etkileniyor

Yumurta krizinin etkileri yalnızca marketlerle sınırlı değil; restoran zincirlerinde de hissediliyor. Yumurtalı kahvaltı ve sandviç sunan fast food restoranları, menü fiyatlarını artırırken, bazı işletmeler tedarik sorunları nedeniyle yumurta bazlı ürünlerini menülerinden geçici olarak çıkarıyor. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, son beş yılda yumurta fiyatları yaklaşık yüzde 160 oranında artış gösterdi. Uzmanlar, kuş gribi vakalarının kontrol altına alınmadığı takdirde fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarıyor.