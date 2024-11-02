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“Kuş Gribi Vakası, Karantina Açıklandı”

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KONYA’DA KUŞ GRİBİ VAKASI TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya’da yumurtacı kanatlı hayvanların ölümleri ile ilgili bilgi sahibi olmasının ardından veteriner hekimler tarafından kuş gribi vakasının tespit edildiğini duyuruyor. Bu nedenle bölge karantinaya alınıyor.

VAKALARIN GÖZLEMLENMESİ SONRASI ÖNLEMLER ALINIYOR

Bölgedeki durumun ciddiyeti sebebiyle alınan bu önlemler, hastalığın yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak amacıyla hızlandırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, konuyla ilgili gelişmeleri takip ederek gerekli müdahale ve değerlendirmelerin yapılacağını belirtiyor.

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