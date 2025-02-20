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Kuştepe’de Yağışla Gelen Toprak Kayması

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kuştepe Mahallesi Fidan Sokak’ta bir olay yaşandı. Bir binanın arka kısmındaki yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki yamaçta, yoğun yağış nedeniyle toprak kayması gerçekleşti.

BİNADA HASAR YOK

Yamaçtan kopan kaya parçaları, binanın arkasındaki boşluğa düştü ancak söz konusu binanın arkasındaki istinat duvarı sağlam kaldı. Yapılan kontroller neticesinde binada herhangi bir hasar bulunmadığı tespit edildi.

KAYIT ALTINA ALINDI

Kaya parçalarının düştüğü anlar, binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Böylece olayın detayları belgelenmiş oldu.

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