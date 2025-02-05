Kusurlu Ölüm İddiaları: Annenin Gizemi

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ANLATTI

29 Ocak’ta Sinop’ta eşi tarafından asılı halde bulunan kadının kızı Nalan Teke, dikkat çeken iddialar ile ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına katıldı. Kanal D’de yayınlanan ve Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın sunduğu programda, Sinop’taki yaşlı kadının şüpheli ölümü detaylı olarak ele alındı. Kocası tarafından kalorifer borusuna asılı olarak bulunan ve ‘timsahlama’ yöntemi ile kendini öldürdüğü öne sürülen kadının kızı, annesinin intihar ettiğine asla inanmadığını belirtti. Nalan Teke, yıllarca eşine ve dört çocuğuna sistemli olarak işkence ettiğini iddia ettiği babasının, annesini cinayete kurban gittiğini savundu. Teke, ilk kez katıldığı canlı yayında her sözü ile dikkatleri üzerine çekti.

ANNE KAYGISI VE KORKININ YANSIMASI

Nalan Teke, annesi ve üç kardeşi ile birlikte çocukluklarından itibaren babası tarafından sürekli şiddet gördüklerini söyledi. Bu durumun üniversite yıllarında bile devam ettiğini ve bu süreçte boynunda morluklarla okula gittiğini belirtti. Yıllarca korkuyla büyüdüğü için sessiz ve kendine güvensiz bir genç kız haline geldiğini, evden kaçtıktan sonra babasına karşı cesaret bulduğunu ifade etti. “32 yıldır söyleyemediklerimi annem öldükten sonra söyledim, cenazeden kovdum. Şimdi benden korkuyormuş, 32 yıldır dövdüğü kızından! Acaba beni de annem gibi mi öldürecektin de öldüremedin?” dedi.

KOMŞULARDAN GÜÇLÜ DESTEK

Annesinin vefatından bir ay önce bu durumu önceden bildiğini ifade eden Teke, “Anneme uyguladığı şiddeti herkes biliyordu. Hiç kimse ‘ben bilmiyordum’ diyemez. Ben annemin intihar etmediğinden kesinlikle eminim. Babam, annemi jandarmanın gözü önünde bile öldürmekle tehdit etti. Annemin cenazesi evden çıkarken bütün mahalle babama ‘katilsin’ diye bağırmış.” şeklinde konuştu.

KORKUNÇ ANILAR

Ölümünden kısa süre önce annesi ile görüntülü konuştuğunda, o sırada annesinin yüzünü göstermediğini ve çok korktuğunu söyledi. Annesinin kendisine “kızım arama, baban bizi dinliyor” dediğini aktardı. Nalan Teke, babasının da ölümden sonra kendisini “aklını başına al” diyerek tehdit ettiğini iddia etti.

ŞİDDET GÖRMEK VE VİCDAN AZABI

Küçüklüğünden bu yana babasından sürekli şiddet gördüğünü dile getiren Teke, “Benim babam yok, hiçbir zaman olmadı” dedi. Aile içerisinde yaşadığı şiddet ve acımasızlıkları dile getirerek, “Annemi bir gün yatak odasından çıplak şekilde çıkarıp gözümüzün önünde dövdü. Çok acımasızdı, öldüğü gün tek bir teselli cümlesi kurmadı. Annemin intihar şekli onun düşünebileceği bir yöntem değil, ama babam biliyordu.” şeklinde ekledi. Teke, kendisi ve mahalle sakinlerinin can güvenliğinin olmadığını vurgulayarak, babasına seyahat engeli konulmasını talep etti.