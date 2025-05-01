Kütahya’da Deprem Olmaya Devam Ediyor!

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, Kütahya Simav’da saat 14.38’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.66 kilometre olarak ölçüldü. Kütahya’daki son günlerdeki sismik hareketlilik devam ediyor. 14.38’de merkez üssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki deprem, 10,66 kilometrelik bir derinlikte gerçekleşti. Şu ana kadar bu deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi.

KÜTAHYA’DA HAREKETLİ GÜNLER

Kütahya’da 25 Nisan tarihinde en büyüğü 4,6 olan 4,5 ve 3,9 büyüklüğünde çeşitli sarsıntılar kaydedilmişti. Bu depremler dolayısıyla Simav ilçesi ve çevresindeki köyler ile Pazarlar’da eğitime ara verilmişti. 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından NTV yayınında Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, “2011 yılında büyük bir deprem gördüğümüz için yenilenmesi gereken binalarımız mevcut. Hem şu zaman hem o zaman deprem geçirdikleri için binalar yorgun. İlk önce hasar görebilecek kamu binalarımızın bir an önce yapılması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

DEPREM TEHDİDİ VE ANALİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 25 Nisan’da gerçekleşen depremin Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini belirtti. Depreme neden olan fayın baskın eğim atımlı normal fay niteliğinde olduğunu ifade eden Sözbilir, “Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir.” dedi. Ayrıca bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğunu belirten Sözbilir, “Bu depremlerin Simav Fayı’nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok.” şeklinde konuştu.