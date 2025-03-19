Kütahya’da Tır ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü

KAZA DETAYLARI

Kütahya’da Ramazan D. yönetimindeki gübre yüklü tır, bir kavşakta İsmail Küçükarslan’ın kullandığı yemek şirketine ait kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrasında sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine hemen sevk edildi.

ŞOFÖRÜ KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Küçükarslan, aynı araçta bulunan bir kadın yolcu ve tır şoförü, 112 Acil Servisi ekibi tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ancak hastanede tedavi altına alınan İsmail Küçükarslan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

TAAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı. Kazanın anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.