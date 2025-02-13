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Kütahya’da Tornavida ile Saldırı İddiası

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Kütahya’nın Ali Paşa Mahallesi Beyzade Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, 46 yaşındaki G.G., eşi Y.G. (45) ile evinde bir tartışma yapmaya başladı. Tartışmanın nedeni henüz netleşmedi ancak kısa sürede kavgaya dönüştü.

ŞİZOFRENİ HASTASI Y.G.’NİN SALDIRISI

Şizofreni hastası olduğu ifade edilen Y.G., yanında getirdiği tornavida ile eşine defalarca saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu hemen ihbar etti ve bölgeye sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, G.G.’nin vücudunun 18 yerinden yaralandığını tespit etti ve onu Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorlar, kadının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, saldırgan Y.G.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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