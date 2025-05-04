Kütahya Yeniden Sallandı! DEPREM Dinmiyor!

SON DEPREMİN DETAYLARI

Kütahya, 21 Nisan’dan bu yana süren deprem fırtınası içerisinde gece 02:53’te 4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadı. Bu depremin merkez üssü yine Simav olarak kaydedildi. Gece saatlerinde meydana gelen bu olay, birçok kişinin uykusundan uyanmasına neden oldu.

SAYILARLA DEPREM VERİLERİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 19 Nisan’dan itibaren büyüklükleri 4 ve üzeri olan birçok deprem gerçekleşti. Bu süreçte meydana gelen büyük depremler şu şekilde sıralandı:

– 21 Nisan’da 4.3 büyüklüğünde

– 25 Nisan’da 4.5 büyüklüğünde

– 25 Nisan’da 4.6 büyüklüğünde

– 29 Nisan’da 00:24’te 3.6 büyüklüğünde ve 05:50’de 3.6 büyüklüğünde

– 1 Mayıs’ta 4.2 büyüklüğünde

– 2 Mayıs’ta 4.2 büyüklüğünde

Kütahya’da meydana gelen bu depremler, bölgedeki sismik aktivitenin oldukça yoğun olduğunu gösteriyor.