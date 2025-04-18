“Kütahyalı’dan Masumiyet Karinesi Hatırlatması”

Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltı süreci ile ilgili gelişmeler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde yaşandı. Kütahyalı, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Kütahyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Yarın CHP kurultayı iptal ediliyor, CHP’ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra, 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayı” şeklinde iddialarda bulundu. Ayrıca, bir önceki paylaşımında “İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının yapıldığını, Keçiören ve Etimesgut belediyelerine operasyonlar” olabileceğini belirtti. Bu paylaşımlar, halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına neden oldu. Kütahyalı, Bolu’da gözaltına alındı ve ifadesi Bolu Adliyesi’nden SEGBİS aracılığıyla alındı. Kütahyalı’nın avukatı, müvekkilinin masum olduğunu savunarak sosyal medyadan paylaşım yaptı. Avukat, “Halen soruşturma devam etmekte olup, tarafların bir temel hukuk prensibi olan masumiyet karinesine saygı göstermesini rica ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

GÖZALTINA ALINDIĞINDAN SONRAKİ İŞLEMLER

Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite’ye sevk edildi. Buradaki işlemleri bittikten sonra tekrar Bolu Adliyesi’ne getirildi. Kütahyalı, SEGBİS sistemi aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdikten sonra Nöbetçi Hakimlikçe adli kontrol şartıyla ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

KAYYUM İDDİALARI YALANLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kayyum iddialarını yalanladı. Merkez, henüz duruşması görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

GAZETECİLERİN SORUMLULUĞU VURGULANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar yapan kişilerin hukuki yaptırımlar ile karşılaşacağını belirtti. Ayrıca, gazetecilerin doğru ve teyit edilmiş bilgileri halkla paylaşma konusunda önemli bir mesleki sorumluluk taşıdığını hatırlattı.