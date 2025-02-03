Kütüphanedeki Aşk: Gülbahar ve Nijerli Gence Nişanlandı

İKİ FARKLI KÜLTÜRÜN BİRLEŞMESİ

Muğla’daki Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Matematik Bölümü için Nijer’den gelen Facial Yacine, 2019 yılında üniversitedeki kütüphanede ders çalışırken, Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan Batmanlı Gülbahar Aslan ile tanıştı. Gelişen arkadaşlıkları, zamanla evlilik kararı almalarına yol açtı. Çift, kentteki bir isteme evinde düzenlenen törende, Gülbahar’ı Facial için babasından isteyen bir öğretmen eşliğinde yüzüklerini takarak nişanlandı. Nijer’den gelen Facial’in kardeşleri ve arkadaşları da nişan törenine katıldı. Yüzüklerin takılmasından sonra çift, dans ederken, Facial’in ailesi de telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

AŞK HİKAYESİ VE İLERLEYİŞİ

Facial Yacine, Gülbahar ile arkadaşlıklarının zamanla nasıl ilerlediğini belirtti. “2014’te Nijer’den üniversite okumak için Muğla’ya geldim. Ben aslında çok çalışkan bir çocuğum. Sürekli kütüphanedeyim. Ders çalışıyordum, o da karşıma çıktı. İlk başta çok güzel bir arkadaşlık kurduk” şeklinde ifade etti. Bu sözleri, onların aşk hikayesinin nasıl başladığını ve geliştiğini gözler önüne seriyor.