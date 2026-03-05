Kuveyt Açıklarında Petrol Tankerinde Patlama Meydana Geldi

Körfez bölgesinde devam eden gerginlikler sürerken, Kuveyt açıklarında şüpheli bir patlama gerçekleşti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Mubarak Al Kabeer Limanı’nın yaklaşık 30 deniz mili güneydoğusunda demirli bir petrol tankerindeki patlamaya tanık olunduğu belirtildi.

PATLAMA SONRASI TEKNE GÜVENLİ BİR YERE ULAŞTI

Patlama anında geminin kaptanı, tankerin limana yakın kısmında büyük bir patlama olduğunu bildirdi. Patlamanın ardından, olay yerinden küçük bir teknenin uzaklaştığı gözlemlendi.

DENİZ KİRLİLİĞİ TEHLİKESİ GÜNDEME GELDİ

Patlama sonrası, tankerden denize petrol sızdığı kaydedildi. Bunun çevresel riskler oluşturabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca olay sonrası geminin su almaya başlaması, durumu daha endişe verici hale getirdi.

MÜRETTEBATIN GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Yetkililer, olay sonucunda herhangi bir yangın çıktığına dair bir bildirim almadıklarını ve gemideki mürettebatın güvende olduğunu vurguladı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, bölgedeki diğer gemilere ise dikkatli olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri gerektiği tavsiye edildi.