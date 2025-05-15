Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapıldı!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Mayıs tarihli hava durumu raporunu açıkladı. Raporda, ülkenin doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve sağanak yağış olabileceği belirtilirken, batıda da zamanla bulutlanma ve gece saatlerinde yağış görüleceği ifade ediliyor. Hava sıcaklıklarının, doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında kalacağı vurgulanıyor.

KUZEYDOĞU VE DOĞU BÖLGELERİNE DİKKAT

Meteoroloji’ye göre, günün erken saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz’in iç kısımlarında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt, Batman çevreleri ile Adana’nın doğu ve Kahramanmaraş’ın batı kısmında kuvvetli sağanak yağışlar görülmesi muhtemel. MGM, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalırken, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. Rüzgarların, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden, diğer yerlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetle esmesi düşünülüyor. Yağışlı bölgelerde yer yer kuvvetli rüzgar da etkili olabilir.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

İstanbul: 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Çanakkale: Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Balıkesir: 24°C – Güneybatı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor

Ege Bölgesi

İzmir: 26°C – Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Manisa: 27°C – Zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Adana: 27°C – Doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Osmaniye: Kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 19°C – Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Zonguldak: 16°C – Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Trabzon: 15°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ordu: Sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 10°C – Öğle saatlerinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar

Kars: 9°C – Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 20°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak

Siirt: 20°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor