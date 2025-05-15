Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapıldı!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Mayıs tarihli hava durumu raporunu açıkladı. Raporda, ülkenin doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve sağanak yağış olabileceği belirtilirken, batıda da zamanla bulutlanma ve gece saatlerinde yağış görüleceği ifade ediliyor. Hava sıcaklıklarının, doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında kalacağı vurgulanıyor.
KUZEYDOĞU VE DOĞU BÖLGELERİNE DİKKAT
Meteoroloji’ye göre, günün erken saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz’in iç kısımlarında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt, Batman çevreleri ile Adana’nın doğu ve Kahramanmaraş’ın batı kısmında kuvvetli sağanak yağışlar görülmesi muhtemel. MGM, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalırken, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. Rüzgarların, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden, diğer yerlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetle esmesi düşünülüyor. Yağışlı bölgelerde yer yer kuvvetli rüzgar da etkili olabilir.
BÖLGESEL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
İstanbul: 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Çanakkale: Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Balıkesir: 24°C – Güneybatı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor
Ege Bölgesi
İzmir: 26°C – Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa: 27°C – Zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Adana: 27°C – Doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Osmaniye: Kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 19°C – Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Zonguldak: 16°C – Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Trabzon: 15°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ordu: Sağanak yağış bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 10°C – Öğle saatlerinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar
Kars: 9°C – Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 20°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak
Siirt: 20°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor