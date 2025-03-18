Kuyumcu 116 Kişiyi 120 Milyon Lira Dolandırdı

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VARLIKLARI KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, merkez Akdeniz ilçesinde kuyumcu Ö.A.’nın, müşterilerine ait altınları satın almadığı ve bozdurulan altınların ödemelerini yapmadığı şikayeti üzerine inceleme başlattı. Uzun bir süredir kapalı kalan kuyumcunun, toplamda 116 kişiden 120 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

MÜŞTERİLERİN ALTINLARI GAYRİMEŞRUYDU

Müşterilerin bir kısmının altınlarını daha sonra almak amacıyla kuyumcuya bıraktığı, bazılarının çeyrek altınlarını bileziğe dönüştürmek için iş yerinde biriktirdiği, bazı müşterilerin ise yüksek kazanç vaadi ile altınlarını kuyumcuya teslim ettiği öğrenildi.

KUYUMCU HAVALİMANINDA YAKALANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın eşgüdümünde düzenlenen operasyonda kuyumcu Ö.A. İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Ayrıca, iş yeri müdürü dahil olmak üzere toplam 13 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Yapılan aramada 7 milyon TL değerindeki altın, Türk Lirası, döviz ve birçok belgeye el konuldu. Emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemler sonrası 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.