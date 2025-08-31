Kuyumcu Soygunu İçin Eşi Yakalandı

FABIAN CASTILLO’NUN EŞİ YALANLARLA YAKALANDI

Trabzonspor’da 2016-2018 yılları arasında 48 maçta forma giymiş olan Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile Kolombiya’da yakalandı. Avila’nın, 2017 yılında Kosta Rika’da bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı ileri sürüldü. Kosta Rika’nın yetkilileri, Avila’nın ülkede ağırlaştırılmış soygun ve suç ortaklığı suçlamasıyla Kolombiya’dan iadesini talep etti.

PAYLAŞIMLAR YERİNİ BELİRLEDİ

Kosta Rika basınında yayınlanan haberlere göre, eski futbolcu Castillo’nun Kolombiya’da bulunduğu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımları, eşinin yerinin tespitinde önemli bir faktör oldu. Güvenlik kaynakları, Castillo’nun paylaştığı görseller ve konum etiketlerinin, Avila’nın Kolombiya’daki yerinin belirlenmesini sağladığını aktardı.