Kuzenini Vurdu, Hayatını Kaybetti

İKİ AİLE ARASINDA GİREN TARTIŞMA

Malatya’nın Pütürge ilçesinde aynı aileden olan ve husumetli iki aile, Şiro Taraksu Mahallesi’nde araçlarıyla giderken karşılaştı. Sürücüler, cadde üstünde birbirlerine yol vermedi. Bu durum üzerine aralarında tartışma başladı.

SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Tartışmanın büyümesiyle olay, silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Ş.F. tabancasıyla amcası N.F. ve onun oğlu Bülent Fırat’a ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba ve oğlu kanlar içinde yere düştü.

KURTARILAMAYAN GENÇ ADAM

Çevrede bulunanların haberdar etmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan baba ve oğlu Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bülent Fırat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA SONRASI SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yaralanan amca N.F. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavi süreci devam etmekte. Hayatını kaybeden Bülent Fırat’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, kaçan Ş.F.’yi yakalamak için çalışmalarına başladı.