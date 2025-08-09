Kuzey Ege’de Endişe Verici Durum!

Gündem

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Ege bölgesine yönelik kaygı verici bir açıklamada bulundu. Bölgedeki fay hatlarında bir gerilme olduğunu ifade eden Görür, “Hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor.” sözleriyle durumu vurguladı.

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan’ın Eğriboz yarımadası yakınlarında Klimaki kentinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, depremin dün akşam saat 20.56’da yaşandığını bildirdi. Görür, “Yunanistan’ın ana karaya bağlı Eğriboz yarımadasında 4,3 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın veya aynı zonda. Kuzey Ege hem geriliyor hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor. Geçmiş olsun.” açıklamasında bulundu.

