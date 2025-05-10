“Kuzey Kore, ABD’ye Karşı Hazır!”

KİM JONG-UN’UN ASKER GÖNDERME KARARI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’ya asker gönderme kararının arkasında durarak, bu adımın Moskova ile Haziran 2024’te imzalanan karşılıklı savunma anlaşması çerçevesinde “meşru” olduğunu ifade etti. Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği’nde düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü etkinliğinde konuşan Kim, ABD ve müttefiklerine yönelik sert uyarılarda bulundu. Kuzey Kore’nin Rusya’ya yönelik yeni bir saldırıya karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

MEŞRU ADIM: RUSYA’NIN YANINDAYIZ

Kim Jong-un, Kuzey Kore’nin Rusya-Ukrayna savaşına katılımını “egemenlik haklarının bir parçası” olarak gördüğünü dile getirdi. Geçtiğimiz yıl imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri desteği gerektirdiğini hatırlatarak, “Bu savaşa katılımımız, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na tamamen uygundur,” şeklinde savunma yaparak keskin bir duruş sergiledi.

ABD VE GÜNEY KORE’YE SERT ELEŞTİRİLER

Kim, konuşmasında Ukrayna’yı “nükleer bir güce saldıran kukla devlet” olarak tanımlarken, Güney Kore’yi “ABD’nin en sadık uşağı” olarak eleştirdi. Seul’deki ABD askeri varlığının “pervasız” hale geldiğini belirten Kuzey Kore lideri, “Eğer ABD ve uyduları Rusya’ya karşı yeni bir saldırıya kalkışırsa, Kuzey Kore’nin askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğim,” diyerek tehditlerde bulundu. Bu açıklamalar, bölgesel gerilimi arttıran bir gelişme olarak yorumlandı.

MOSKOVA-PYONGYANG İTTİFAKI GÜÇLENİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2024’te başlayan Moskova-Pyongyang anlaşmasının, karşılıklı askeri yardımlaşmayı içerdiğini ve Kuzeydoğu Asya’da “bölünmez bir güvenlik sistemi” oluşturmaya yönelik olduğunu bildirdi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore’nin Ukrayna’da savaşmak amacıyla Rusya’ya 15 binden fazla asker göndermiş olabileceğini, bunlardan yaklaşık 600’ünün ölmüş ve 4 bin kadarının yaralanmış olduğunu kaydetti. Anlaşma, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker ve silah desteği sağlamasını meşrulaştırırken, Pyongyang’ın Rusya’dan ekonomik ve askeri teknoloji elde ettiği konusunda endişeleri de arttırıyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE BÖLGESEL ENDİŞELER

Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesi, uluslararası toplumda ciddi yankılar uyandırdı. Güney Kore, ABD ve diğer Batılı ülkeler bu işbirliğini “uluslararası hukukun ihlali” olarak değerlendirerek, kınadı. Seul, Moskova ve Pyongyang’a “yasa dışı askeri işbirliğini derhal durdurma” çağrısı yaptı. Ayrıca, Kuzey Kore’nin Rusya’dan aldığı hava savunma sistemleri ve füze teknolojisiyle ilgili iddialar, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik endişeleri üzerinde etki yarattı.