kuzey-kore-askerleri-rusya-da-bulundu

KUZEY KORE ASKERLERİNİN RUSYA’DA BULUNMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaklaşık 8 bini Kursk bölgesinde olmak üzere toplamda 10 bin Kuzey Kore askerinin Rusya’da olduğunu açıkladı. Blinken, bu askerlerin önümüzdeki günlerde Ukrayna’ya karşı Rusya’nın yanında savaşa katılmasını beklediklerini belirtti. Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliği üzerine yaptığı değerlendirmelerde, Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un katıldığı “2+2” bakanlar toplantısında detaylı açıklamalarda bulundu. Bakan, “Şu anda Rusya’da toplam 10 bin kadar Kuzey Kore askeri olduğunu değerlendiriyoruz. En son bilgiler bu Kuzey Kore güçlerinin 8 bin kadarının Kursk Bölgesine konuşlandırıldığını gösteriyor” dedi.

KUZEY KORE ASKERLERİNİN RUS CEPHESİNE KATILMASI BEKLENİYOR

Kuzey Kore askerlerinin henüz Ukrayna’ya karşı savaşta yer almadığını aktaran Blinken, “Ancak önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Blinken ayrıca, Rusya’nın doğuda günde yaklaşık bin 200 kayıp verdiğini dile getirerek, “Kuzey Kore birliklerinin cepheye konuşlandırılmasıyla birlikte Rusya, 100 yıldır ilk kez yabancı birlikleri ülkesine davet etmiş oluyor” diye ekledi. Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore askerlerine ihtiyaç duymasını “zayıflık işareti” olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya’nın Kuzey Kore askerlerini temel piyade operasyonları için eğittiğine dair bilgiler aldıklarını belirtti. Austin, “Tüm bunlar, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında bu yabancı güçleri ön cephe operasyonlarında kullanmayı amaçladığını gösteriyor” şeklinde değerlendirme yaptı. Ayrıca, Rusya’nın Kuzey Kore askerlerine üniforma ve ekipman sağladığını kaydeden Austin, “Hiç kuşkunuz olmasın ki, Kuzey Kore birlikleri Ukrayna’ya karşı muharebe ya da muharebe destek operasyonlarına katılırlarsa kendilerini meşru askeri hedef haline getirmiş olurlar” diyerek uyardı.

GÜNEY KORE’DEN KINAMA GELDİ

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesini “şiddetle kınadığını” belirtti. Cho, Kuzey Kore’ye bu birlikleri derhal geri çekme çağrısında bulundu ve Pyongyang’ın son hareketlerinin sadece Avrupa’ya değil Kore Yarımadası’na da tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Güney Kore’nin gerekli tedbirleri alacağını da sözlerine ekledi.