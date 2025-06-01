Kuzey Kore Balonlar Yerleştirdiği Görüldü

Yeni uydu görüntüleri, Kuzey Kore’nin yan yatmış ve kısmen su altında kalmış 5 bin tonluk hasarlı savaş gemisinin çevresine balon benzeri nesnelerin yerleştirildiğini ortaya koyuyor. Bu nesnelerin ne amaçla kullanıldığı henüz kesinleşmemişken, uzmanlar bu balonların gemiyi yeniden ayağa kaldırmak ya da insansız hava araçlarının gözetleme faaliyetlerinden korumak amacıyla yerleştirilmiş olabileceğini belirtiyor.

BALONLARIN YERLEŞTİRİLME NEDENİ

Analistler, Kuzey Kore’nin gemiyi hızlı bir şekilde onarmak amacıyla bu balonları devreye soktuğunu düşünüyor. Güney Kore Ulusal Meclisi üyesi ve askeri analist Temsilci Yu Yong-weon, “Görünüşe göre balonlar, gemiyi yeniden yüzdürmek için değil, daha fazla su almasını önlemek için yerleştirildi” diyor. Emekli ABD Donanması Kaptanı Carl Schuster ise, bu nesnelerin gerçekten balonsa, “düşük ila orta irtifa drone keşfini” engellemeye yönelik bir hamle olabileceğini ifade ediyor. Ancak gemiyi kaldırmak için balon kullanılması durumunda, bu yöntemin daha fazla yapısal hasara yol açma riski de vurgulanıyor.

GEMİNİN ÇEVRESİ BALONLARLA DOLDU

Maxar Technologies tarafından paylaşılan uydu görüntülerine göre, 23 Mayıs’tan bu yana geminin çevresine bir düzineden fazla beyaz, balon benzeri nesne yerleştirildiği görülüyor. Kuzey Kore devlet medyası, hasarın ilk tahminlerden daha hafif olduğunu, gövdede delik bulunmadığını ancak geminin yan tarafında çizikler oluştuğunu ve kıç bölümüne bir miktar su sızdığını bildirdi. Onarımların yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.

GEMİNİN TEHLİKELİ KONUMU OPERASYONU ZORLAŞTIRIYOR

Geminin yer aldığı lokasyon, kurtarma operasyonunu da oldukça karmaşık bir hale getiriyor. Savunma araştırmaları alanında çalışan, kâr amacı gütmeyen CNA kuruluşundan analist Decker Eveleth, “Geminin yarısı suyun içinde, yarısı dışında. Bu, mümkün olan en kötü senaryo” yorumunu yapıyor. Geminin tamamen batması ya da karaya oturması durumunda, kurtarma işleminin daha basit olacağı ifade ediliyor. Eveleth, geminin alt kısmında yer alan yapısal omurgaya atıfta bulunarak, “Geminin batık kısmını kaldırmaya çalışırsanız, omurganın bükülüp kırılma riski var. Bu da tüm geminin hurdaya dönüşmesiyle sonuçlanabilir” diyor.

NE OLMUŞTU?

Hasar gören deniz aracı, ülkenin en yeni savaş gemisiydi ve Kuzey Kore’nin iddialı deniz modernizasyon programının simgesi olarak görülüyordu. Fakat 21 Mayıs’ta fırlatma mekanizmasında yaşanan bir arıza, geminin kıç bölümünün suya erken kaymasına, gövdesinde ezilmelere ve geminin yan yatmasına sebep oldu.

KİM JONG UN’UN AÇIKLAMALARI

Kuzeydoğudaki Chongjin kentinde meydana gelen başarısız fırlatmaya bizzat tanıklık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, olayı “suç eylemi” olarak tanımladı. İsmi henüz açıklanmayan savaş gemisinin hızlıca onarılması emrini vererek durumu “ulusal onur meselesi” ilan etti. Yetkililer, o tarihten bu yana hasarı telafi etmek ve sorumluları cezalandırmak için harekete geçti. Son olarak tersanenin baş mühendisi de dahil dört kişi gözaltına alındı.