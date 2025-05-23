Kuzey Kore’de Gemide Kaza Meydana Geldi!

KAZA SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, Çongjin Limanı’nda yeni bir muhribin denize indirilmesi sırasında yaşanan kaza ile ilgili bir soruşturma sürecinin başladığını açıkladı. Özel bir ekip, gemide yapılan ilk incelemelerde ciddi bir yapısal hasar tespit edilmediğini, fakat sağ bordasında bazı çizikler ve arka kısmında az miktarda su sızıntısı belirlendiğini aktardı.

DETAYLI İNCELEME SÜRÜYOR

Kazanın ardından Cheongjin Tersanesi’nde kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma ekibinde, savcılık kurumu ve ilgili uzmanlar yer alıyor. Uzmanlar, denizden suyun dışarı pompalanmasının 2-3 gün süreceğini, geminin eski haline getirilmesinin ise yaklaşık 10 gün alacağını belirtti. Dün, KCNA, 21 Mayıs’ta Çongjin Limanı’nda 5 bin tonluk yeni muhribin denize indirilmesi esnasında ciddi bir kaza meydana geldiğini bildirmişti.

KİM JONG-UN ONARIMI EMRETTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, hasar gören geminin, Haziran ayında yapılacak Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi genel kuruluna kadar onarılmasını istedi. Bu talimat, kazanın ciddiyetini ortaya koyuyor ve acil onarım sürecinin gerekliliğini vurguluyor.