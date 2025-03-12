Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye Uyarı

KUZEY KORE’DEN İLK TEPKİ

Güney Kore ordusuna ait 2 KF-16 savaş uçağının bir yerleşim alanını kazara bombalaması sonucu Kuzey Kore’den ilk tepki geldi. Resmi Kuzey Kore medyasında yer alan açıklamada, kazanın ABD ile Güney Kore’nin gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikat sırasında meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Kukla devlete ait 2 savaş uçağı, ABD ile ortak olarak yapılan geniş çaplı bir gerçek atış tatbikatı sırasında sivil bir köyü hedef alarak eşi benzeri görülmemiş bir eş zamanlı bombalama gerçekleştirdi” denildi.

TATBİKATIN TEHLİKELİ SONUÇLARI

Kazanın, ABD ve Güney Kore’nin bölgede yaptığı ortak tatbikatların ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bombalar biraz daha kuzeye atılsaydı ve sınırımızı geçseydi durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmeye gerek yok” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, ABD ve Güney Kore’nin nükleer silahların bulunduğu bir ateşkes bölgesinde ortak tatbikatlar yapmasının savaş riskini artırdığı savunuldu. Açıklamada, “Tesadüfi bir kıvılcım Kore Yarımadası’nı, bölgeyi ve dünyayı yeni bir silahlı çatışmaya sürükleyebilir” uyarısı yapıldı.

NÜKLEER SAVAŞ RİSKİ

Yaşanan olayın olası bir nükleer savaş riskini ortaya koyduğuna iddia eden açıklamada, “Bu durum, ABD ve müttefiklerinin tatbikatlarının iddia edildiği gibi Kore ve bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedefleyen eylemler değil, dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilecek tehlikeli faaliyetler olduğunu göstermiştir” denildi.

Ayrıca, ABD ve Güney Kore’nin Kore Yarımadası’ndaki askeri tatbikatları sürdürdükçe Kuzey Kore ve çevresinin güvenliğine yönelik tehdidin asla ortadan kalkmayacağına dikkat çekildi. “Düşmanın askeri manevralarını yakından izliyoruz. Beklenmedik bir duruma karşı uyarıda bulunmadan acımasızca harekete geçeceğiz. O zaman bahanelere yer kalmayacak” değerlendirmesi yapıldı.

TATBİKATLARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

ABD ve Güney Kore’ye askeri tatbikatlarını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, “ABD ve Güney Kore, ortak askeri tatbikatlarının son derece tehlikeli işaretlerini ciddiye almalı ve Kore Yarımadası’ndaki kötüleşen durumun nedeni olan nükleer savaş gösterisini derhal durdurmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

KAZANIN DETAYLARI

Güney Kore ordusuna bağlı 2 KF-16 savaş uçağı, ABD ile yapılan ortak tatbikat sırasında Pocheon şehrinin kırsal bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba bırakmıştı. Bu kaza sonucunda en az 29 kişinin yaralandığı ve birçok binanın zarar gördüğü bildirildi.