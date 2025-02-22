Kuzey Kore’den ABD’ye Nükleer Savaş Tehdidi!

ABD VE MÜTTEFİKLERİNDEN ASKERİ PROVOKASYONLAR

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana ABD ve müttefiklerinin askeri provokasyonlarını artırdığını duyurdu. Bakanlık, “ABD ve diğer düşmanların tehditlerine stratejik araçlarımızla karşılık verecek ve Kore Yarımadası’ndaki istikrarsız güvenlik ortamını kontrol altına almaya yönelik sorumlu askeri faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, ABD’nin Kore Yarımadası’na nükleer denizaltı ve çeşitli taktik ve stratejik keşif uçakları göndererek provokatif askeri hamlelerini sürdürdüğünü ifade etti.

ABD’NİN NÜKLEER SİLAHLANMA POLİTİKASI

Açıklamada, ABD’nin bu tür askeri hamlelerinin, mevcut yönetiminin dünyada herhangi bir ülkeye ani nükleer saldırı düzenlemek üzere ezici bir güç avantajı elde etme arzusunu açıkça gösterdiği belirtildi. “ABD’nin nükleer silahlanma konusundaki çifte standartlı ve ‘gangstervari’ mantığı, Kuzey Kore konusunda asla işe yaramaz” denildi. Kuzey Kore’nin nükleer gücünün, ulusal egemenliğini ve bölgenin güvenliğini korumaya yönelik meşru bir savunma aracı olduğu vurgulandı.

ÇÖZÜM VE TEHDİTLERE CEVAP

Kuzey Kore, nükleer kapasitesinin hızla güçlendirilmesinin, ABD ve müttefiklerinin artan askeri tehditleriyle karşılaşmak için bir gereklilik olduğunu ifade etti. Açıklamada, ABD’nin nükleer saldırı araçları ile ilgili maceracı askeri hamlelerinin hız kazandığı iddia edildi. Bu durumun, Kuzey Kore’nin nükleer savaş kapasitesini artırmasının neden adil ve kaçınılmaz bir seçenek olduğunu kanıtladığı belirtildi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin tehditlerine yönelik çözümlerinin değişmez ve açık olduğunu da ekledi. “ABD ve diğer düşmanların tehditlerine stratejik araçlarımızla karşılık verecek ve Kore Yarımadası’ndaki istikrarsız güvenlik ortamını kontrol altına almaya yönelik sorumlu askeri faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde son bir mesaj verildi.