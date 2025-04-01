Kuzey Kore ve Rusya Arasında Yeni Köprü

Rusya ile Kuzey Kore arasında dev bir köprü inşaatına kısa bir süre içinde başlanacak. Bu yeni proje, Kuzey Kore’yi Rusya’nın doğusuyla birleştiren mevcut bir demir yolu köprüsünün yanına inşa edilecek.

YAPIMI 2026’DA TAMAMLANACAK

2026 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen bu 4 kilometre uzunluğundaki köprü, Kuzey Kore’nin kuzeyi ile doğu Rusya arasında yeni bir bağlantı oluşturacak. Köprü, 1959’da faaliyete geçen mevcut “Dostluk Köprüsü” demiryolu hattının hemen yanında yer alacak. Rusya, Kuzey Kore ve Çin arasında doğal bir sınıra işlev gören Tumen Nehri üzerinde inşasına başlanacak bu projeyle, bölgedeki ulaşım bağlantılarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA BAĞLAR GÜÇLENİYOR

NK News’in haberine göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, şubat ayında projeyi Rus bir şirkete devreden önemli bir kararname imzaladı. İnşaat henüz başlamamış olsa da, Rus lider Vladimir Putin’in 2024’te Kuzey Kore’yi ziyaretinden sonra bu proje için onay verilmişti. Putin’in bu temasları, Pyongyang ile Moskova arasındaki ilişkilerin güçlendiğini gösteren bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” dedi. Matsegora, köprünün inşaat sürecinin henüz başlamadığını ancak hazırlıkların aktif bir şekilde sürdüğünü vurguladı. Ayrıca, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, geçtiğimiz günlerde Pyongyang’a yaptığı ziyarette, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ABD ile Rusya arasındaki iletişim hakkında bilgi verdi.