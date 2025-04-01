Kuzey Kore ve Rusya Arasında Yeni Köprü

YENİ KÖPRÜ PROJESİ BAŞLIYOR

Rusya ile Kuzey Kore arasında devasa bir köprünün inşasına yakında başlanıyor. Yeni köprü, Kuzey Kore’yi Rusya’nın doğusuyla bağlayan mevcut bir demir yolu köprüsünün yanına inşa edilecek.

KÖPRÜ 2026’DA TAMAMLANACAK

2026 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen 4 kilometre uzunluğundaki köprü, Kuzey Kore’nin kuzeyi ile doğu Rusya arasında bir bağlantı oluşturuyor. Bu köprü, 1959’da hizmete giren mevcut “Dostluk Köprüsü” demiryolu bağlantısının yakınında yer alacak. Proje, Rusya, Kuzey Kore ve Çin arasında doğal sınır görevi gören Tumen Nehri üzerinde inşa edilecek ve bölgedeki bağlantıların güçlendirilmesi hedefleniyor.

NK News’in haberine göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, şubat ayında yaptığı sürpriz bir kararname ile projeyi Rus bir şirkete devretti. İnşaat henüz başlamadı; ancak Rus lider Vladimir Putin’in 2024’te Kuzey Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından projeye yeşil ışık yakıldığı bildirildi. Putin’in temasları, Pyongyang ile Moskova arasındaki ilişkilerin güçlendiğini gösteren bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” şeklinde açıklama yaptı. Matsegora, köprünün inşa sürecinin henüz başlamadığını ancak hazırlık çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Ayrıca, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, geçen gün Pyongyang’a yaptığı ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ABD ile Rusya arasındaki devam eden iletişim hakkında bilgi verdiğini açıkladı.