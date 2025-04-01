Kuzey Kore ve Rusya’dan Yeni Köprü!

YENİ KÖPRÜ PROJESİ HIZLANDI

Rusya ile Kuzey Kore arasında yeni bir dev köprünün yapımına yakın zamanda başlanıyor. Bu büyük proje, mevcut bir demir yolu köprüsünün yanına inşa edilecek ve Kuzey Kore’yi Rusya’nın doğusuyla bağlayacak.

PROJE 2026 SONUNDA TAMAMLANACAK

2026 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenen 4 kilometre uzunluğundaki köprü, Kuzey Kore’nin kuzeyi ile doğu Rusya arasında bir bağlantı sağlayacak. Yapı, 1959 yılında hizmete giren mevcut “Dostluk Köprüsü” demiryolu bağlantısının yakınında yer alacak. Bu projeyle, Rusya, Kuzey Kore ve Çin arasında doğal sınır görevi gören Tumen Nehri üzerinde bölgedeki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEMASLAR ARTIKÇA

NK News’in haberine göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Şubat ayında projeyi Rus bir şirkete devretti. İnşaat henüz başlamasa da, Rus lider Vladimir Putin’in 2024’te Kuzey Kore’ye yapacağı ziyaretten sonra projenin önü açıldı. Putin’in ziyaretleri, Pyongyang ile Moskova arasındaki ilişkilerin güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” ifadesini kullandı. Matsegora, köprünün inşa sürecinin henüz başlamadığını ancak hazırlıkların hızla devam ettiğini belirtti. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ise geçen Cuma günü Pyongyang’a yaptığı ziyarette, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ABD ile Rusya arasındaki iletişim hakkında bilgi verdiğini açıkladı.