Kuzey Makedonya’da Gece Kulübü Yangını: 59 Ölü

KUZEY MAKEDONYA’DA YANGIN FELAKETİ

Kuzey Makedonya’nın Koçani şehrindeki bir gece kulübünde meydana gelen yangında, binden fazla kişi bulunduğu sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının kulübün tavanına ve çatısına sıçradığı bildirildi. Yangında şu ana kadar 59 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel kaynaklara göre, başkent Üsküp’e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Koçani’de, yerel saatle 03:00 civarında başlayan yangında, ilk belirtilere göre 59 kişi hayatını kaybetti ve 100’den fazla kişi yaralandı. Yaralılar, başta Üsküp olmak üzere farklı şehirlerdeki hastanelere sevk edildi. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski, olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Koçani’ye gitti.

YANGININ HIZLI YAYILMASI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın aniden kulübün tavanına ve çatısına yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alevler içindeki yapının yanı sıra gece gökyüzüne yükselen yoğun dumanlar da gözlemleniyor. Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmemişken, konser sırasında kullanılan sahne ekipmanlarının kısa devre yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Alevlerin hızlı yayılması ve yoğun duman, kulüpteki birçok kişinin çıkış kapılarına ulaşmasını zorlaştırdı.

SORUŞTURMA VE TAZİYELER

Olay, bir konser verildiği esnada gerçekleşti. Yetkililer, basına yaptıkları açıklamada “Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı belirleniyor” şeklinde bilgi verdiler. Yaralıların hastanelere sevk edilmesiyle birlikte, yangının kulüpte düzenlenen konser sırasında kullanılan alevli ışık ekipmanları nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra, yangınla ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya’daki yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ülke halkına başsağlığı diledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koçani’deki bu trajik olay sonucunda yaşanan can kayıplarından büyük bir üzüntü duyulduğu belirtildi. “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diliyoruz, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz” ifadesi kullanıldı.