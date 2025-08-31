kuzey-marmara-otoyolu-nda-tir-devriyesi

KAZA BİLGİLERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda yer alan Riva Tüneli içerisinde bir kaza gerçekleşti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde giden İsmail Ç. yönetimindeki 07 BUA 515 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Bu kaza sonrasında TIR’ın dorsesinden sebze kasaları yola dağıldı.

MÜDAHALE VE SAĞLIK DURUMU

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü İsmail Ç.’yi kontrollerinin ardından olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

TRAFFİK VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Kaza sonrasında yolda ciddi bir trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri, yolun bir şeridinden araçların kontrollü bir şekilde geçmesini sağlayarak trafiği düzenledi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından devrilen TIR yoldan kaldırıldı ve yola da dağılmış sebze kasaları temizlendi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.