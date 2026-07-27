ABD’nin kuzeydoğusu, özellikle New York metropol bölgesi, bu hafta oldukça güçlü bir fırtınanın tehdidi altında. Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden bu sistemin, bir aylık yağışı sadece birkaç gün içinde bırakması bekleniyor. Pazartesi günü Büyük Göller ve Ohio Vadisi’nde şiddetli gök gürültülü fırtınaları tetikleyen fırtına, özellikle kuvvetli rüzgarlarla elektrik kesintilerine ve ağaç devrilmelerine yol açtı. Wisconsin’in kuzeydoğusunda ise son derece yıkıcı bir kasırga meydana geldi.

NEW YORK'U VURACAK FIRTINANIN ÖZELLİKLERİ

Fırtına Salı günü Kuzeydoğu’ya giriş yapacak ve burada önemli ölçüde yoğunlaşarak hızını büyük ölçüde kaybedecek. Sistemin en az Perşembe gününe kadar bölge üzerinde kalması beklenirken, aşırı yağış endişesi yaratıyor. Çarşamba günü merkez New York üzerinde olması beklenen sistemin şiddeti, temmuz sonu için değil ekim, kasım veya aralık ayı için beklenen bir fırtınaya benzetiliyor. Normalde yaz aylarında jet akımının zayıf olması fırtınaların şiddetini azaltırken, bu kez sistem Atlantik ve Körfez bölgesinden gelen aşırı nemli havayı da bünyesine katarak güçlenecek. Bu zıt hava kütleleri Kuzeydoğu’da birden fazla şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtına dalgasına neden olacak.

BÖLGESEL SEL TEHLİKESİ VE RİSK ALANLARI

Pazartesi günü New Jersey’de ana fırtına gelmeden önce bir ön uyarı yaşandı. Glen Rock ve Ridgewood yakınlarında yavaş hareket eden bir gök gürültülü fırtına, radar tahminlerine göre 7,5 santimetrenin üzerinde yağış bıraktı. Bergen ve Passaic ilçelerinde otoyollar ve sokaklar sular altında kalırken, bir aracın neredeyse tamamen suya gömüldüğü, içindeki iki kişinin polis gelmeden kurtulduğu bildirildi. Bu taşkınlar henüz ana olay değildi. Salı günü başlayacak ana sistemle birlikte en yüksek risk New York çevresindeki üç eyalette (kuzey New Jersey, batı Connecticut) yoğunlaşacak. Salı sabahı doğu New York’tan Pensilvanya’ya kadar uzanan bir yağış bandının ardından öğleden sonra ve akşam ek dalgalar gelmesi bekleniyor. En şiddetli fırtınalar saatte 5 santimetreye varan yağış oranları üretebilir. Özellikle kentsel alanlar ve drenajı zayıf bölgeler en büyük sel riski altında. Ulusal Hava Durumu Servisi’ne göre, 18 Temmuz’da New York’ta yaşanan sel gibi bu ay ABD genelinde birçok kez görülen ciddi etkilerin tekrarlanması olası. Çarşamba günü sel tehdidi Boston ve Hartford dahil güney New England’a kayacak ancak New York risk altında kalmaya devam edecek. Öğleden sonra şiddetli yağmur bantlarının kuzeydoğuya doğru ilerlemesiyle ani seller oluşabilir. Ayrıca güneyde Washington’dan Kuzey Carolina’ya kadar olan bölgede de Salı günü şiddetli fırtına riski bulunuyor.

BEKLENEN YAĞIŞ MİKTARLARI VE SONUÇLARI

Kuzeydoğu genelinde Perşembe gününe kadar 2,5 ila 10 santimetre arasında yağış bekleniyor. Yerel olarak bazı bölgelerde bu miktar 15 santimetre veya daha fazla olabilir. Birden fazla yağış dalgasına maruz kalan noktalarla yağmur bantlarının birkaç saat boyunca durduğu veya yavaşladığı alanlarda daha ciddi sel etkileri görülmesi muhtemel. Fırtınanın Cuma günü zayıflayarak bölgeden uzaklaşması bekleniyor, ancak yer yer sağanak ve gök gürültülü fırtına ihtimali devam edecek.