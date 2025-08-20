KVKK’dan Alacaklı Vekillerine Uyarı: Borçlu Bilgileri Paylaşmak Yasak

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÜZERİNE UYARI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), alacaklı vekillerinin borçlu şahısların akrabalarına ait telefon numaralarına ulaşması ve borç bilgilerini bu yolla paylaşmasının kanuna aykırı olabileceği konusunda bir uyarı yaptı. Kurumdan gelen açıklamada, yapılan şikayetlerde “alacaklı vekilleri tarafından borçlu kişilerin yakınlarının telefon numaralarına erişildiği, kişinin ad, soyad ve borç bilgilerini içerir kişisel verilerin arama veya kısa mesajla yakınları ile paylaşıldığı” bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin yalnızca kanun kapsamında öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işlenmesi gerektiğini vurguluyor. Açıklamada, kişisel verilerin hukuka uygun, belirli ve meşru amaçlarla, ölçülü bir şekilde ve gerekli süre boyunca işlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Kanunun, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenemeyeceğine dair hüküm içerdiği de dile getirildi.

KVKK’nın açıklamasında, alacaklı vekilleri tarafından borcun tahsilatına ilişkin yapılacak işlemlerde, borçlu veya ilgisi olmayan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin kanunlara uygun bir şekilde işlenmesine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Kişisel verilerin ihlali durumunda, idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.