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L’pool Kazandı, L-City Düştü

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PREMIER LİG’DE LİDERLİK MÜCADELESİ

İngiltere Premier Lig’in 33. hafta maçında Leicester City, lider konumundaki Liverpool ile karşılaştı. King Power Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede konuk takım Liverpool, 1-0’lık skorla galip geldi. Liverpool’un tek golü, maçın 76. dakikasında Trent Alexander-Arnold’dan geldi.

LİVERPOOL’UN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Bu galibiyetle beraber puanını 79’a çıkaran Liverpool, en yakın rakibi Arsenal ile olan puan farkını 13’e yükseltti. Eğer Liverpool, gelecek hafta Tottenham’ı evinde yenerse, bu zaferle birlikte şampiyonluğunu ilan edebilecek.

LEICESTER’IN KÜME DÜŞÜŞÜ

Leicester City ise 18 puanda kalarak Premier Lig’den düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Leicester, gelecek hafta Wolves ile deplasmanda karşılaşacak.

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