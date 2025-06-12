L. Sane, Galatasaray taraftarını bekliyor

ALMANYA VATANDAŞI YILDIZ OYUNCU KARSILANDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir coşkuyla karşıladı. Sane, terminalin kapısını açtıktan sonra taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” pozisyonu verdi. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinin kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

TRANSFER KARARINI ETKİLEYEN ATMOSFER

Sane, “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Galatasaray dışında başka kulüplerden de teklif aldığını belirten Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” şeklinde konuştu.

SÖZLEŞME SÜRESİ 1 TEMMUZ’DA SONA ERECEK

Açıklamalarının ardından Sane, kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrıldı. Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi ise 1 Temmuz’da sona erecek.