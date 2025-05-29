Lakewood Park’ta Silahlı Saldırı: 7 Yaralı

POLİS AÇIKLAMASI VE SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Eyalet polisinin yaptığı açıklama doğrultusunda, Washington’ın Lakewood şehrindeki Harry Todd Parkı’nda meydana gelen silahlı saldırıda toplamda 7 kişi vurularak yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine hemen kolluk kuvvetleri olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR VE DURUMLARI

Fox 13 Seattle kanalında yer alan habere göre, yaralılar tedavi altına alındı ve bunlardan 3’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Lakewood polis çavuşu Charles Porche, yerel KOMO-TV’ye yaptığı açıklamada, olay yerine ulaştıklarında “çok telaşlı bir sahne” ile karşılaştıklarını ifade etti. Porche, saldırı esnasında parkta 100’den fazla kişinin bulunduğunu kaydetti. Şu an için silahlı saldırıya yönelik soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.