Land Rover Modellerinin Türkiye’de Artan Maliyetleri

LAND ROVER’IN PRESTİJİ VE VERGİ YÜKÜ

Land Rover, dünyanın en prestijli SUV üreticilerinden biri olmayı sürdürüyor. Ancak Türkiye’de bulunan vergi yükü, ÖTV ve döviz kuru nedeniyle bu araçlara sahip olmak zorlaşmaya devam ediyor. Özellikle Range Rover ve Defender modellerinin fiyatları, çoğu kişi için erişilmesi güç seviyelere ulaşmış durumda.

YÜKSEK MALİYETLER VE GÜNCEL FİYATLAR

Land Rover, lüks ve konforu bir araya getiren SUV modelleriyle dünya genelinde tanınan bir marka olmayı sürdürüyor. Ancak Türkiye’de etkileyen yüksek vergi oranları, döviz piyasası dalgalanmaları ve ek maliyetler, bu araçların sahipliğini ciddi anlamda zorlaştırıyor. Şubat 2025 güncel fiyatlarına bakıldığında, birçok kişi için bu araçların satın alınması hayal olmaya devam ediyor. Örneğin:

– Bir Range Rover SV almak için yaklaşık 30 milyon TL gerekiyor.

– Defender 110 Plug-in Hybrid modeli bile 10 milyon TL’den başlıyor.

– En uygun fiyatlı Defender modeli neredeyse 4 milyon TL.

Bu fiyatlar düşündüğünde, Land Rover sahibi olmanın Türkiye’de artık sadece üst düzey gelir grubuna değil, aynı zamanda bir ayrıcalığa dönüştüğü görülüyor.