Laschet: İnsanları Açlığa Mahkûm Etmek Suçtur

ALMANYA’DAN İSRAİL’E AĞIR ELEŞTİRİ

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet, İsrail’in Gazze’ye insani yardım sevkiyatını yavaşlatan tavrını sert bir şekilde eleştirdi. Alman kamu yayıncısı ZDF’de yayınlanan “Berlin Direkt” programında yer alan Laschet, İsrail’in bu tutumunun uluslararası hukuk ile bağdaşmadığını belirtti.

İNSANLARI İNSANLIK DIŞI KOŞULLARA MAHKUM ETME

“İnsanları açlığa mahkûm etmek, uluslararası hukuka açıkça aykırıdır” diyen Laschet, Gazze’ye gönderilen gıda, ilaç ve temel yardımların engellenmesinin savaşla mücadele değil, sivil halkı hedef alan bir ihlal olduğunu ifade etti. Savaş ortamında bile sivil halkın korunması ve insani yardımların ulaştırılmasının uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Laschet, İsrail hükümetine çağrıda bulunarak, yardım akışının hızlandırılması için gerekli adımların bir an önce atılmasını istedi.

Almanya’nın “devlet aklı” ilkesine de değinen Laschet, bu kavramın İsrail’in güvenliğini esas alsa da İsrail’deki her hükümet politikasına koşulsuz destek vermek anlamına gelmediğini söyledi. Devlet aklının, radikal sağcı bakanları ya da her askeri operasyonu onaylama anlamına gelmediğini vurguladı. Bu ilkenin, İsrail varlığı tehdit altına girdiğinde Almanya’nın yanında durması gerektiğini belirtti.

Programda, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Almanya’ya gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağı da konuşuldu. Bu soruya yanıt veren Laschet, “Netanyahu’nun şu an Almanya’ya gelmesine gerek yok. Zaten temaslar sürüyor. Alman Dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail’e giderek doğrudan görüştü. Netanyahu’nun herhangi bir konferans için Almanya’ya gelmesi halinde tutuklanacağını sanmıyorum” dedi.